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2 часа назад

Ученые работают над устройством для постановки диагнозов в домашних условиях

Газета.Ru

Специалисты Норвежского университета естественных и технических наук создали микрорезонатор, который можно использовать для постановки диагноза в домашних условиях. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые работают над устройством для постановки диагнозов в домашних условиях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Микрорезонатор представляет собой оптический датчик длинноволнового инфракрасного спектра. По словам ученых, его можно будет использовать в устройствах, которые анализируют химические вещества с помощью света.

"Он может удерживать свет в 100 раз дольше, чем предыдущие версии. Этот прорыв поможет улучшить технологии для определения частиц и спектроскопической химической идентификации. С их помощью ученые анализируют образец газа или жидкости на наличие вирусов, бактерий или других вредных веществ", – объяснили ученые.

Микрорезонатор можно использовать для создания частотных гребенок - лазерных лучей, спектр которых состоит из серии дискретных, равноотстоящих друг от друга частотных линий. Эта технология используется в самых разных электронных устройствах: от GPS и телекоммуникационных сетей до атомных часов.

В перспективе подобные датчики позволят быстро проводить, например, анализы крови на наличие вирусов и бактерий и приходить к врачу с готовыми результатами, считают авторы разработки.

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