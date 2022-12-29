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1 час назад

Нейробиологи успешно протестировали на макаках препарат для погружения человека в спячку

Газета.Ru

Ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT) обнаружили в мозге обезьян химический «переключатель» для понижения температуры тела человека, который может быть использован для погружения людей в сон во время длительных космических путешествий. Исследование опубликовано в журнале The Innovation.

Нейробиологи протестировали препарат для погружения человека в спячку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Космические полеты, как предполагается, займут сотни и тысячи лет. Одним из возможных решений могут быть «корабли поколений», на которых несколько поколений космических путешественников будут жить и умирать, прежде чем корабль достигнет конечного пункта назначения. Другой вариант — искусственный спящий режим, но пока неизвестно, возможен ли он для человека.

Исследования проводились на трех молодых самцах макак-крабоедов (Macaca fascicularis). Ученые применяли препараты для активации рецепторов DREADD в мозге. Синтетический препарат под названием N-оксид клозапина (CNO) вызывал устойчивое и предсказуемое понижение температуры у макак.

Исследование, возможно, позволит разработать технологию введения человека в режим гибернации или спячки, который имеется у многих млекопитающих, но не приматов. Температура тела при этом снижается, а обмен веществ замедляется до минимума. Работа ученых впервые продемонстрировала возможность стойкого понижения температуры тела у приматов с помощью активации нейронов.

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