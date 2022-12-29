Ученые составили рейтинг факторов риска болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнийского университета установили, что ведущие контролируемые факторы риска болезни Альцгеймера на территории США за последнее 10-летие сменились с курения и депрессии на ожирение и гиподинамию. Исследовательская работа опубликована в JAMA Neurology.

В своей работе эксперты провели анализ данных около 379 000 человек. Ожирение в среднем возрасте, как выяснилось, стало самым распространенным фактором риска в США, Австралии и Латинской Америке. На втором месте оказалось отсутствие физической активности и низкий уровень образования.

По предположениям ученых, ожирение способно нарушать кровоснабжение мозга или приводить к хроническому воспалению в головном мозге. Другими словами, вызывается деградация белого вещества, и ухудшаются нейронные связи.

Но в 2011 году самыми значимыми факторами риска развития болезни Альцгеймера были низкая физическая активность, депрессия и курение. Помимо этого ученые добавили в этот список еще и потерю слуха.

Ученые отмечают, что зачастую из-за модифицируемых факторов риска болезнь Альцгеймера зарождается чаще у мужчин, чем у женщин.

При этом культура и происхождение также влияют на возникновение заболевания. Например, в Китае и Европе двумя ведущими факторами риска стали низкий уровень образования и низкая физическая активность. А вот ожирение даже не вошло в первую тройку.

Предыдущие исследования показывали, что болезнь Альцгеймера провоцируется курением, депрессией, ожирением или недостатком физической активности. То есть эти факторы можно модифицировать.