Ученые раскрыли способ замедлить старение

Ученые Института молекулярной биологии и биотехнологии Фонда исследований и технологий "Эллада" в Греции раскрыли механизм "контроля качества", который действует в клетках для защиты целостности и функции ядра.

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Поддерживая ядерный гомеостаз (саморегуляцию), этот молекулярный механизм вносит решающий вклад в долголетие и фертильность.

Результаты работы исследователей опубликованы в журнале Nature Aging. Ядро - это центральная органелла всех эукариотических клеток, которая содержит ДНК, определяющее клеточную функцию.

Во время старения или ряда заболеваний структура ядра и ядрышка (самая большая четко очерченная структура в ядре) меняется в худшую сторону. Ядрышко служит местом для образования компонентов рибосомы, которая синтезирует белок в клетке. Малый размер ядрышка связан с долголетием. Однако молекулярные и клеточные механизмы, которые вызывают изменения в ядрышке, остаются неясными.