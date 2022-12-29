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39 минут назад

Ученые раскрыли клеточный механизм, регулирующий старение и фертильность

Газета.Ruиещё 1

Ученые Института молекулярной биологии и биотехнологии Фонда исследований и технологий "Эллада" в Греции раскрыли механизм "контроля качества", который действует в клетках для защиты целостности и функции ядра.

Ученые раскрыли способ замедлить старение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Поддерживая ядерный гомеостаз (саморегуляцию), этот молекулярный механизм вносит решающий вклад в долголетие и фертильность.

Результаты работы исследователей опубликованы в журнале Nature Aging. Ядро - это центральная органелла всех эукариотических клеток, которая содержит ДНК, определяющее клеточную функцию.

Во время старения или ряда заболеваний структура ядра и ядрышка (самая большая четко очерченная структура в ядре) меняется в худшую сторону. Ядрышко служит местом для образования компонентов рибосомы, которая синтезирует белок в клетке. Малый размер ядрышка связан с долголетием. Однако молекулярные и клеточные механизмы, которые вызывают изменения в ядрышке, остаются неясными.

Переработка ядерных и ядрышковых компонентов посредством нуклеофагии (выборочное самоуничтожение) замедляет старение соматических клеток и поддерживает бессмертие половых клеток, которые необходимы для размножения, выяснили ученые. Исследователи обнаружили, что нуклеофагия является важным механизмом долголетия и бессмертия зародышевой линии. Она способствует молодости и замедляет старение в условиях стресса, сохраняя ядерную архитектуру и предотвращая расширение ядрышек.

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