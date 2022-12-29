Разработан препарат для лечения рака простаты на поздней стадии

Новое лекарство получило название Pluvicto, в Европейской комиссии его уже одобрили к использованию. Оно представляет собой раствор, который поможет пациентам с поздней стадией опухоли, не поддавшейся иным видам терапии. В процессе клинических испытаний вещество протестировали на добровольцах в Клинике атомной медицины Факультетской больницы города Оломоуц. Точный срок начала повсеместного применения пока не называется, сначала требуется наладить серийное производство.