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3 часа назад

Разработан препарат для лечения рака простаты на поздней стадии

Lenta.ru

Чешские ученые разработали препарат для лечения рака простаты на поздних стадиях. О результатах исследования сообщает местный портал idnes.cz.

Разработан препарат для лечения рака простаты на поздней стадии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Новое лекарство получило название Pluvicto, в Европейской комиссии его уже одобрили к использованию. Оно представляет собой раствор, который поможет пациентам с поздней стадией опухоли, не поддавшейся иным видам терапии. В процессе клинических испытаний вещество протестировали на добровольцах в Клинике атомной медицины Факультетской больницы города Оломоуц. Точный срок начала повсеместного применения пока не называется, сначала требуется наладить серийное производство.

В отечественных исследовательских центрах также ведутся работы по разработке инновационной терапии тяжелых форм рака. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что новые способы лечения станут доступны для пациентов уже к 2023 году.

Наука,Михаил Мурашко,Еврокомиссия,
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