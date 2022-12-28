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1 час назад

Сок актинидии острой оказался способен бороться с раком легких

Газета.Ruиещё 1

Сок растения актинидия острая смог подавить развитие рака легких у мышей. Об этом сообщает Университет Окаямы.

Сок актинидии острой оказался способен бороться с раком легких
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рак легких является одной из основных причин смерти во всем мире. Среди всех видов рака он имеет один из самых низких показателей выживаемости в течение пяти лет. Особый интерес эта болезнь представляет в связи с тем, что часто у нее есть явная причина - курение.

Актинидия острая - это плодоносная лиана, на которой вырастают крупные ягоды, похожие по вкусу на инжир. Известно, что эти ягоды обладают антимутагенным действием, в том числе благодаря веществам sar-j и isoQ, и теперь ученые решили выяснить, способны ли они бороться с раком. С этой целью команда индуцировала рост опухоли у мышей, используя NNK, известное канцерогенное соединение, присутствующее в табачных изделиях. Используя серию экспериментов с контрольной группой, авторы изучили влияние sar-j и isoQ на развитие рака легких у мышей.

Оказалось, что количество опухолевых узлов в легких в группе, получавшей инъекции NNK и пероральные дозы сока A. arguta, было значительно ниже, чем в группе, которой вводили только NNK. Кроме того, пероральное введение isoQ также уменьшало количество узелков. В ходе дальнейших опытов ученые выяснили, что sar-j, по-видимому, оказывает антимутагенное воздействие, ускоряя естественное восстановление ДНК.

Авторы надеются, что в будущем сок актинидии острой будет использоваться для лечения рака у людей.

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