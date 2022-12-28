Создан выявляющий болезнь Альцгеймера анализ крови

Команда специалистов, возглавляемая Медицинской школой Университета Питтсбурга, создала анализ крови, который способен диагностировать болезнь Альцгеймера по новому биомаркеру. Результаты работы описаны в журнале Brain.

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Представленная система, направленная на выявление в крови нейрофибриллярных клубков, превосходит существующие тесты крови для выявления нейродегенеративного заболевания. Он специфичен именно для болезни Альцгеймера и хорошо взаимодействует с другими биомаркерами заболевания в спинномозговой жидкости (ликворе).

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В настоящее время для определения болезни Альцгеймера врачи ориентируются на три фактора недуга: наличие амилоидных бляшек, нейрофибриллярных клубков и непосредственно процесс нейродегенерации в головном мозге, который устанавливается либо с помощью визуализации, либо путем анализа ликвора.

Первый и последний вариант достаточно ограничены из-за высокой стоимости и других трудностей на практике. Поэтому выявление новых надежных биомаркеров в анализах крови является самым перспективным направлением, поскольку этот способ минимально инвазивен и требует меньшего количества ресурсов.

Уже существующие методы диагностики по крови позволяют точно определять отклонения в бета-амилоидах плазмы и фосфорилированной форме тау-белка. Однако проблематичным остается обнаружение специфичных для мозга веществ, которые не связываются с другими веществами, вырабатываемыми в других частях тела. Например, уровни нейрофиламента — белка-биомаркера повреждения нервных клеток, также повышаются в крови при болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других видах деменции.

Новый способ избирательно выявляет только те тау-клубки, которые появляются в мозге при болезни Альцгеймера. Для этого ученые разработали специальное антитело, которое связывается с нейрофибриллярных клубками.