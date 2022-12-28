Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Создан выявляющий болезнь Альцгеймера по новому биомаркеру анализ крови

Lenta.ruиещё 1

Команда специалистов, возглавляемая Медицинской школой Университета Питтсбурга, создала анализ крови, который способен диагностировать болезнь Альцгеймера по новому биомаркеру. Результаты работы описаны в журнале Brain.

Создан выявляющий болезнь Альцгеймера анализ крови
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представленная система, направленная на выявление в крови нейрофибриллярных клубков, превосходит существующие тесты крови для выявления нейродегенеративного заболевания. Он специфичен именно для болезни Альцгеймера и хорошо взаимодействует с другими биомаркерами заболевания в спинномозговой жидкости (ликворе).

Видео дня

В настоящее время для определения болезни Альцгеймера врачи ориентируются на три фактора недуга: наличие амилоидных бляшек, нейрофибриллярных клубков и непосредственно процесс нейродегенерации в головном мозге, который устанавливается либо с помощью визуализации, либо путем анализа ликвора.

Первый и последний вариант достаточно ограничены из-за высокой стоимости и других трудностей на практике. Поэтому выявление новых надежных биомаркеров в анализах крови является самым перспективным направлением, поскольку этот способ минимально инвазивен и требует меньшего количества ресурсов.

Уже существующие методы диагностики по крови позволяют точно определять отклонения в бета-амилоидах плазмы и фосфорилированной форме тау-белка. Однако проблематичным остается обнаружение специфичных для мозга веществ, которые не связываются с другими веществами, вырабатываемыми в других частях тела. Например, уровни нейрофиламента — белка-биомаркера повреждения нервных клеток, также повышаются в крови при болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других видах деменции.

Новый способ избирательно выявляет только те тау-клубки, которые появляются в мозге при болезни Альцгеймера. Для этого ученые разработали специальное антитело, которое связывается с нейрофибриллярных клубками.

Анализ был проверен на более чем 600 пациентах из пяти независимых выборок, в том числе у больных, у которых диагноз был подтвержден после смерти, а также у пациентов с нарушениями памяти, свидетельствующими о ранней стадии болезни. В будущем результаты планируется подтвердить на крупномасштабных клинических исследованиях.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители