Ученые из Израиля нашли около 100 тысяч новых вирусов

Израильские ученые в ходе исследования выявили около 100 тысяч новых вирусов. Это в девять раз превышает количество известных на данный момент РНК-содержащих вирусов, передает Israel National News.

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Открытие сделали сотрудники Тель-Авивского университета. Новые типы вирусов были найдены в образцах океанов, озер, почв и некоторых других экосистем.

В ходе научной работы израильские ученые разработали сложный вычислительный инструмент, различающий генетический материал РНК-вируса и его хозяина. Специалисты применили его для анализа больших данных.

Некоторые вирусы являются болезнетворными агентами, способными причинить вред человеку. Вместе с тем подавляющее большинство заражает бактериальные клетки, однако для людей неопасны. По мнению авторов исследования, их открытие поможет в разработке противомикробных препаратов и защите вредных для сельского хозяйства грибков и паразитов.