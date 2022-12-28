Ученые из Израиля нашли около 100 тысяч новых вирусов

Израильские ученые в ходе исследования выявили около 100 тысяч новых вирусов. Это в девять раз превышает количество известных на данный момент РНК-содержащих вирусов, передает Israel National News.
Открытие сделали сотрудники Тель-Авивского университета. Новые типы вирусов были найдены в образцах океанов, озер, почв и некоторых других экосистем.
В ходе научной работы израильские ученые разработали сложный вычислительный инструмент, различающий генетический материал РНК-вируса и его хозяина. Специалисты применили его для анализа больших данных.
Некоторые вирусы являются болезнетворными агентами, способными причинить вред человеку. Вместе с тем подавляющее большинство заражает бактериальные клетки, однако для людей неопасны. По мнению авторов исследования, их открытие поможет в разработке противомикробных препаратов и защите вредных для сельского хозяйства грибков и паразитов.
Напомним, в апреле международная группа исследователей собрала образцы океанской воды из разных частей земного шара и проанализировала их на наличие вирусов. В исследовании применялись методы машинного обучения. В результате всего в пробах удалось выявить 5500 новых видов РНК-вирусов.