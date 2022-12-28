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7 минут назад

Врачи научили чат-бот определять болезнь Альцгеймера по речи человека с точностью до 80%

Газета.Ruиещё 4

Ученые из Университета Дрекселя продемонстрировали, что чат-бот GPT-3 способен выявлять болезнь Альцгеймера по устной речи человека с точностью до 80%. Исследование опубликовано в журнале PLOS Digital Health.

Врачи научили чат-бот определять болезнь Альцгеймера по речи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хотя от болезни Альцгеймера до сих пор нет лекарства, ее раннее выявление может дать пациентам больше возможностей для терапии. Поскольку нарушение речи является симптомом у 60-80% пациентов с деменцией, исследователи сосредоточили свое внимание на программах, которые могут отслеживать едва уловимые нарушения в устной речи.

Ученые использовали бота GPT-3. Его обучили на данных речевых записей пациентов с болезнью Альцгеймера и здоровых людей. На основе этих данных алгоритм смог выявить отличия в речи людей с симптомами болезни Альцгеймера. Затем алгоритм протестировали на новом наборе данных. Как сообщается на сайте Университета Дрекселя, точность алгоритма по определению ранних стадий болезни Альцгеймера составляла до 80%. GPT-3 оказался почти на 20% более точным, чем существующие алгоритмы.

Исследователи планируют разработать веб-приложение, которое можно будет использовать дома или в кабинете врача в качестве инструмента предварительного скрининга для оценки необходимости полного обследования.

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