Исследование: депрессия снижает вероятность рождения детей

Согласно недавнему исследованию, депрессия может быть связана со снижением вероятности зачатия детей как у мужчин, так и у женщин.

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Исследователи изучили связь между фертильностью, количеством детей, клинически диагностированной депрессией и возрастом, когда появился первый ребёнок, у 1,4 млн людей. В выборке были женщины и мужчины, родившиеся в Финляндии с 1960 по 1980 год.

Анализ показал, что депрессия была связана с более низкой вероятностью иметь детей, а также с меньшим их количеством. Кроме того, у людей с депрессией дети, если и рождались, то в более юном возрасте.