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34 минуты назад

Уральские биологи разработали дешевый и точный сенсор для измерения уровня холестерина

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Уральского федерального университета создали принципиально новый прибор для измерения уровня холестерина в крови, не требующий использования белковых соединений. Исследование опубликовано в Journal of Electroanalytical Chemistry.

Разработан недорогой и точный сенсор для измерения холестерина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как авторы пояснили в комментарии для SciTechDaily, определение холестерина в настоящее время проводится с помощью колориметрии, хроматографии и ферментов. Однако в этих методах используются либо крайне агрессивные реагенты, либо сложное и дорогое оборудование, либо ферменты — биологические молекулы, выделяемые из живых организмов. Ферменты склонны к разрушению, поэтому требуют определенных условий хранения.

Ученым удалось создать сенсор для измерения уровня холестерина, в котором использовались только неорганические вещества, в том числе хлорид меди, который показал наивысшую чувствительность сенсора к холестерину. Специальный слой из магнитных наночастиц с полимерами избирательно поглощает холестерин, отфильтровывая другие вещества крови, что повышает селективность и точность теста. Микрожидкостный чип, в который интегрированы все элементы системы, печатается на 3D-принтере, что также облегчает процесс производства устройства, делая его быстрее.

Ученые уже провели испытание на модельных растворах, имитирующих сыворотку крови, а в ближайшее время планируют протестировать систему на реальных образцах крови. Разработка позволит сделать измерение холестерина более доступным, а также повысить его скорость и удобство.

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