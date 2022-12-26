Разработан недорогой и точный сенсор для измерения холестерина

Ученые из Уральского федерального университета создали принципиально новый прибор для измерения уровня холестерина в крови, не требующий использования белковых соединений. Исследование опубликовано в Journal of Electroanalytical Chemistry.

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Как авторы пояснили в комментарии для SciTechDaily, определение холестерина в настоящее время проводится с помощью колориметрии, хроматографии и ферментов. Однако в этих методах используются либо крайне агрессивные реагенты, либо сложное и дорогое оборудование, либо ферменты — биологические молекулы, выделяемые из живых организмов. Ферменты склонны к разрушению, поэтому требуют определенных условий хранения.

Ученым удалось создать сенсор для измерения уровня холестерина, в котором использовались только неорганические вещества, в том числе хлорид меди, который показал наивысшую чувствительность сенсора к холестерину. Специальный слой из магнитных наночастиц с полимерами избирательно поглощает холестерин, отфильтровывая другие вещества крови, что повышает селективность и точность теста. Микрожидкостный чип, в который интегрированы все элементы системы, печатается на 3D-принтере, что также облегчает процесс производства устройства, делая его быстрее.