Врач рассказал, какой метод позволит прочитать геном человека

Генетический анализ достаточно сделать один раз в жизни и составить генетическую карту пациента. Об этом в беседе с «Лайфом» рассказал врач-онколог, химиотерапевт, руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко» Антон Ёлкин.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Генетика человека может рассказать о многом. По словам врача-онколога, гены по-разному влияют на риск приобретения онкологии – одни повышают его в десять и более раз, а другие – на небольшой процент.

Метод генетического исследования NGS (New Generation Sequencing) позволяет «оцифровать» ДНК человека и понять, несет ли она опасные мутации, которые влияют на развитие рака.