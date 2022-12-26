Врач рассказал, какой метод позволит прочитать геном человека

Генетический анализ достаточно сделать один раз в жизни и составить генетическую карту пациента. Об этом в беседе с «Лайфом» рассказал врач-онколог, химиотерапевт, руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко» Антон Ёлкин.
Генетика человека может рассказать о многом. По словам врача-онколога, гены по-разному влияют на риск приобретения онкологии – одни повышают его в десять и более раз, а другие – на небольшой процент.
Метод генетического исследования NGS (New Generation Sequencing) позволяет «оцифровать» ДНК человека и понять, несет ли она опасные мутации, которые влияют на развитие рака.
«В зависимости от обнаруженных аномалий пациенту могут рекомендовать различные линии поведения, – объяснил специалист, – от профилактической операции (как при мутации BRCA ½ в случае Анджелины Джоли) до простого увеличения профильных обследований и онконастороженности».