Ученые установили, что соль повышает уровень стресса

Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что употребление большого количества соли приводит к усилению стресса. Работа ученых опубликована в журнале Cardiovascular Research.

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Команда провела эксперимент с мышами: ученые кормили две группы самцов мышей — первую в течение двух недель, вторую в течение восьми недель — кормом с высоким содержанием соли. Затем исследователи проанализировали образцы крови мышей.

Они обнаружили, что уровень гормона стресса кортизола был выше у экспериментальных мышей по сравнению с контрольной группой. Причем уровень гормона был выше как в состоянии покоя, так и в условиях стресса.