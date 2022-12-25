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3 часа назад

Ученые установили, что соль повышает уровень стресса

Газета.Ruиещё 1

Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что употребление большого количества соли приводит к усилению стресса. Работа ученых опубликована в журнале Cardiovascular Research.

Ученые установили, что соль повышает уровень стресса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Команда провела эксперимент с мышами: ученые кормили две группы самцов мышей — первую в течение двух недель, вторую в течение восьми недель — кормом с высоким содержанием соли. Затем исследователи проанализировали образцы крови мышей.

Они обнаружили, что уровень гормона стресса кортизола был выше у экспериментальных мышей по сравнению с контрольной группой. Причем уровень гормона был выше как в состоянии покоя, так и в условиях стресса.

Ученые также взяли и проанализировали образцы тканей мозга некоторых мышей после их смерти. Они обнаружили повышенную активность генов, которые вырабатывают белки в мозге, ответственные за реакцию на стресс. По словам исследователей, такой эффект от употребления повышенного количества соли может наблюдаться и у людей. В будущем ученые продолжат изучать влияние соли на организм животных.

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