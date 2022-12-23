Поствакцинальный миокардит приводит к смерти в 10 раз реже вирусного

Ученые из Университета Гонконга выяснили, что воспаление сердечной мышцы (миокардит) при вирусной инфекции приводит к смерти в десять раз чаще, чем миокардит, вызванный вакцинацией от COVID-19. Исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology.

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Авторы работы использовали медицинские записи в общей электронной базе данных больниц Гонконга. Ученые сравнили частоту смертей при миокардите, вызванном вакцинацией мРНК-вакциной BNT162b2 и при миокардите, связанном с вирусной инфекцией. К 31 марта 2022 г. в Гонконге было введено почти девять миллионов доз вакцины BNT162b2. Было зарегистрировано 119 случаев поствакцинального миокардита.

Всего в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2019 года было зарегистрировано более 700 случаев связанного с инфекцией миокардита. Заболеваемость миокардитом после вакцинации BNT162b2 составила 2,6 человек на каждые 100 тысяч вакцинированных. За шесть месяцев наблюдения смертность в группе с поствакцинальным миокардитом составила 1,0%, а в группе с вызванным вирусом миокардитом — 11%. В целом в группе с поствакцинальным миокардитом риск смерти был ниже на 92,0%, чем в группе с миокардитом, вызванным инфекцией.