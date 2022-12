Поствакцинальный миокардит приводит к смерти в 10 раз реже вирусного

Ученые из Университета Гонконга выяснили, что воспаление сердечной мышцы (миокардит) при вирусной инфекции приводит к смерти в десять раз чаще, чем миокардит, вызванный вакцинацией от COVID-19. Исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology.