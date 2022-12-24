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1 час назад

Онколог объяснил, как рак разрушает организм

Секрет Фирмыиещё 1

Рак считается самой опасной и смертоносной болезнью в мире — ежегодно от него погибают миллионы человек. Да, если его выявить на ранних стадиях, то шанс на ремиссию большой, однако тут-то и кроется проблема: определить злокачественную опухоль в её зародыше довольно сложно. По словам онколога Павла Копосова, зачастую новообразования выявляются случайно, при обследованиях по другим причинам.

Онколог объяснил, как рак разрушает организм
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Наш организм способен распознать и подавить далеко не все раковые клетки. Всё дело в том, что они куда умнее обыкновенных и могут придумывать различные механизмы адаптации и пряток от иммунитета. Мутации позволяют им также терять способность к самоуничтожению — апоптозу.

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«Раковая клетка не погибает, она продолжает жить дальше. Более того, она делится в геометрической прогрессии, поэтому злокачественная опухоль развивается достаточно быстро в отличие от доброкачественной», — объяснил специалист.

По словам Копосова, раковые клетки посылают кровеносной системе специальные сигналы и окружают себя сетью капилляров. Именно благодаря им эти клетки могут забирать питательные вещества и кислород у здоровых тканей.

Сложность выявления злокачественной опухоли на ранних стадиях ещё и в том, что она поначалу не приносит человеку никакого дискомфорта: питательных веществ хватает, что называется, на всех, и первые симптомы появляются только со временем.

Кроме того, раковые клетки способны циркулировать по кровеносной и лимфатической системам — метастазы разлетаются по организму, провоцируя создания злокачественных очагов в различных органах. Чаще всего человек и не подозревает о том, что у него рак, пока не начинается процесс активного метастазирования.

«Из-за того, что симптомы начинают проявляться достаточно поздно, злокачественную опухоль сложно диагностировать на ранних стадиях. Выявляются такие опухоли в результате случайных обследований по другим причинам. Именно поэтому очень важно следить за своим здоровьем и, если имеются какие-то факторы риска, регулярно, не реже раза в год, проходить чекап на выявление рака», — подчеркнул врач.

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