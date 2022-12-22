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3 часа назад

Биологи выяснили, что кишечные бактерии беременной женщины и плода могут обмениваться генами

Газета.Ru

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарварда обнаружили, что кишечные бактерии беременной женщины и плода в ее утробе могут обмениваться генами. Открытие опубликовано в журнале Cell.

Биологи выяснили, что кишечные бактерии беременной женщины и плода могут обмениваться генами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые отследили совместное развитие кишечных микробов и выделяемых ими веществ, начиная с поздних сроков беременности и до 12-месячного возраста младенцев. В исследовании приняли участие 70 матерей и их младенцев.

Биологи впервые обнаружили крупномасштабную межвидовую передачу генетических элементов от матери к ребенку. Это привело к тому, что кишечные бактерии младенцев выделяли более 2500 уникальных веществ, не обнаруженных у матерей. Это исследование впервые описало обмен мобильными генетическими элементами между микробиомами матери и ребенка.

Значительную часть кишечного микробиома ребенок получает от матери во время беременности и в первые месяцы жизни. Кишечные бактерии частично способствуют созреванию иммунной системы младенца за счет выделения различных веществ. Микробные вещества также влияют на раннее когнитивное развитие.

Наука,Гарвардский университет,
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