Ученые доказали пользу ходьбы для пожилых людей

Научные специалисты из Соединенных Штатов Америки провели исследование и выяснили, что длительные ежедневные прогулки существенно сокращают вероятность развития сердечных заболеваний на 40-50 процентов. Об этом информирует сетевой портал Ferra.
В последнее время все чаще всплывают научные доказательства пользы от занятий ходьбой для здоровья. Вдобавок ко всему данные сведения были получены в процессе недавней научной работы эпидемиолога по физической активности из Массачусетского университета.
Свежее исследование эксперта Аманды Палуч с факультета общественного здравоохранения и медицинских наук продемонстрировало, что у пожилых людей, которые набирают шесть-девять тысяч шагов в день, вероятность развития сердечных заболеваний (инсульта или инфаркта) снижается на 40-50 процентов в сравнении с теми, кто проходит две тысячи шагов.
Все восемь научных экспериментов, которые представлены в анализе (мета-анализ), включали примерно 20 тысяч участников из США и других регионов. Со слов научных специалистов, связь между количеством шагов за день и вероятностью развития сердечного заболевания у молодых людей не была установлена.