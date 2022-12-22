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1 час назад

Ученые из Массачусетского университета доказали пользу ходьбы для пожилых людей

FBM.ru

Научные специалисты из Соединенных Штатов Америки провели исследование и выяснили, что длительные ежедневные прогулки существенно сокращают вероятность развития сердечных заболеваний на 40-50 процентов. Об этом информирует сетевой портал Ferra.

Ученые доказали пользу ходьбы для пожилых людей
Фото: FBM.ruFBM.ru

В последнее время все чаще всплывают научные доказательства пользы от занятий ходьбой для здоровья. Вдобавок ко всему данные сведения были получены в процессе недавней научной работы эпидемиолога по физической активности из Массачусетского университета.

Свежее исследование эксперта Аманды Палуч с факультета общественного здравоохранения и медицинских наук продемонстрировало, что у пожилых людей, которые набирают шесть-девять тысяч шагов в день, вероятность развития сердечных заболеваний (инсульта или инфаркта) снижается на 40-50 процентов в сравнении с теми, кто проходит две тысячи шагов.

Все восемь научных экспериментов, которые представлены в анализе (мета-анализ), включали примерно 20 тысяч участников из США и других регионов. Со слов научных специалистов, связь между количеством шагов за день и вероятностью развития сердечного заболевания у молодых людей не была установлена.

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