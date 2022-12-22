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56 минут назад

Есть ли связь между бессонницей, тревожностью и скрежетанием зубов во сне

Ferra.ru

По итогам изучения связи между бруксизмом (сжиманием зубов) во сне, бессонницей, тревогой и депрессией команда экспертов сделала вывод, что не все эти факторы соотносятся друг с другом. Так, бессонница бруксизм напрямую связаны с наличием тревоги.

Есть ли связь между сном, тревожностью и скрежетанием зубов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Бруксизм представляет собой мышечную активность челюсти, которая характеризуется скрежетом или сжиманием зубов либо выталкиванием челюсти. Происходить подобное может как в дневное время, так и во сне.

Бруксизм во сне обычно связывают с различными психосоциальными и социальными факторами, а также с факторами образа жизни. Это стресс, тревога, депрессия, курение, употребление алкоголя и пр.

В научной статье, опубликованной в Sleep Medicine, проанализированы данные о 2251 человеке. Всем им нужно было ответить на вопросы анкеты.

После учёта всех необходимых факторов оказалось, что между тревожностью и бруксизмом во сне существует косвенная связь. И это нужно учитывать при лечении этих двух заболеваний. Кроме того, тревожность может быть связующим фактором между бессонницей и бруксизмом во сне.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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