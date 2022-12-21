Почему для поддержания хорошего здоровья важно быть оптимистом

Множество исследований показывают, что между высоким уровнем оптимизма и снижением риска развития болезней сердца, когнитивных (мыслительных) нарушений, возникновением инсульта есть связь. Несколько научных работ даже демонстрируют, что оптимисты живут дольше. И это не все достоинства такого вида мышления.

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Одно из последних исследований на тему оптимизма и здоровья было проведено Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана при сотрудничестве с сотрудниками других университетов. Оказалось, что пожилые женщины, имеющие самые высокие показатели оптимизма, в среднем жили на 4,4 года дольше, чем женщины с низкими показателями.

Но почему оптимизм так сильно влияет на здоровье? Учёные высказывают несколько предположений.

Известно, что оптимистично настроенные люди лучше справляются с трудностями в повседневной жизни и реже испытывают стресс по сравнению с менее позитивными людьми. Кроме того, оптимисты с большей вероятностью будут хорошо питаться, заниматься спортом, у них зачастую более тесные связи с друзьями и семьёй.

Помимо этого, оптимистично настроенные люди обычно более эффективно используют стратегии решения проблем и лучше контролируют собственные эмоции.

Есть в этом плане и обратная связь. То есть те, у кого хорошее здоровье и хорошее качество жизни, с большей вероятностью будут оптимистичными.