Ученые предложили новый тип "электронных носов" для диагностики болезней

Российские ученые предложили конструкцию упрощенного типа газоанализаторов без потери чувствительности. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

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Газоанализаторы — это «электронные носы», которые позволяют определять состав воздушной смеси вокруг себя. В общем виде их чувствительные элементы соединяются с летучими молекулами и меняют свои свойства — например, заряд или проводимость. Эти характеристики считывают электронные компоненты газоанализатора и интерпретируют. При этом каждый отдельный сенсор реагирует лишь на какую-то группу веществ, и потому для создания универсальных приборов требуется размещать множество единиц в одном устройстве.

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Специалисты Воронежского государственного университета инженерных технологий создали новые чувствительные покрытия для пьезокварцевых химических газовых сенсоров, которые характеризуются быстрым откликом, широким диапазоном линейности сигнала, низкой стоимостью. В основе этих элементов лежит обратный пьезоэлектрический эффект — из-за электрического поля в кристалле возникают колебания, и их частота зависит от количества молекул, попавших на слой. Авторы скомбинировали сорбенты с избирательностью к разным типам веществ, при этом сделали это наиболее эффективным образом, чтобы максимизировать итоговую чувствительность.

На основе полученных в ходе исследований математических уравнений авторы подобрали трехкомпонентное покрытие, реагирующее на содержание в газовой смеси органических кислот и аминов. Некоторые из них появляются в выдыхаемом воздухе и его конденсате при разных заболеваниях — например, большое количество кислот связано с воспалительными процессами в органах дыхания. Таким образом авторы смогли определить различия в образцах конденсата выдыхаемого воздуха от здоровых телят и с признаками респираторных заболеваний (ринита, бронхита, пневмонии), и медосмотр подтвердил выводы, полученные с помощью газоанализатора. Ранее устройства такой точности удавалось создать лишь с использованием восьми сорбентов.

Авторы надеются, что их прибор можно будет применять не только для диагностирования заболеваний, но и для оценки качества и пригодности пищи.