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2 часа назад

Неврологи выяснили, как лишний вес меняет мозг

Газета.Ru

Неврологи из Института развития человека общества Макса Планка в Германии выяснили, что люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) имеют повышенную активность в области гипоталамуса по сравнению с людьми с более низкими ИМТ.

Неврологи выяснили, как лишний вес меняет мозг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports. По словам ученых, это свидетельствует об изменениях в микроструктуре этой области мозга, отвечающей за баланс между приемом пищи и расходом энергии организмом.

ИМТ – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной или излишней. Люди с ИМТ выше 25 считаются с избыточным весом, а лица с ИМТ более 30 считаются страдающими ожирением.

Ожирение связано с нарушением регуляции энергетического гомеостаза, то есть баланса между потреблением пищи и расходом энергии организмом.

Чтобы выяснить, есть ли постоянные изменения в областях мозга, которые регулируют энергетический гомеостаз, авторы исследования провели МРТ мозга и брюшной полости 338 участникам с высоким ИМТ.

Полученные данные позже сравнили с МРТ 236 добровольцев с нормальным ИМТ.

"Наши результаты указывают на сохраняющиеся микроструктурные изменения в ключевой области регуляции энергетического гомеостаза, возникающие при избыточном весе. Основные механизмы могут включать воспалительную активность, дегенерацию нейронов или ангиопатию в гипоталамусе из-за переедания", — заключают авторы исследования.

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