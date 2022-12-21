Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
2 часа назад

Пищевой краситель, который провоцирует воспаление кишечника

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Макмастерского университета выяснили, что красный пищевой краситель вызывает колит у мышей. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Пищевой краситель, который провоцирует воспаление кишечника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Наши опыты показали, что краситель E129 негативно воздействует на здоровье пищеварительной системы, а также раскрыли механизм его действия, связанный с присутствием молекул серотонина в кишечнике. Эти сведения помогут нам разработать новые подходы по предотвращению развития и лечению хронических воспалений кишечника", - объяснили ученые.

Команда в течение 12 недель наблюдала за двумя группами мышей: первая получала диету с плацебо, а вторая с добавлением красного красителя Allura Red (AR). У мышей из второй группы развился легкий колит. Уровень серотонина в кишечнике повысился. При этом периодическое воздействие AR не привело к развитию колита у мышей. Кроме того, пищевая добавка вызывает воспаление только у субъектов с предрасположенностью к этому состоянию, либо из-за генетических факторов или определенного образа жизни.

Исследователи предполагают, что если употреблять краситель на постоянной основе, у человека может повыситься восприимчивость к воспалительным заболеваниям кишечника, таким как болезнь Крона и колит.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители