Пищевой краситель, который провоцирует воспаление кишечника

"Наши опыты показали, что краситель E129 негативно воздействует на здоровье пищеварительной системы, а также раскрыли механизм его действия, связанный с присутствием молекул серотонина в кишечнике. Эти сведения помогут нам разработать новые подходы по предотвращению развития и лечению хронических воспалений кишечника", - объяснили ученые.

Команда в течение 12 недель наблюдала за двумя группами мышей: первая получала диету с плацебо, а вторая с добавлением красного красителя Allura Red (AR). У мышей из второй группы развился легкий колит. Уровень серотонина в кишечнике повысился. При этом периодическое воздействие AR не привело к развитию колита у мышей. Кроме того, пищевая добавка вызывает воспаление только у субъектов с предрасположенностью к этому состоянию, либо из-за генетических факторов или определенного образа жизни.