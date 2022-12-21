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1 час назад

Американские ученые раскрыли механизм старения

runews24.ru

Ученые из США выяснили, почему стареет человек, и теперь разрабатывают лекарство, предотвращающее этот процесс.

Американские ученые раскрыли механизм старения
Фото: runews24.rurunews24.ru

Американские ученые выяснили принцип старения человека. Открытие сделали специалисты из Северо-Западного университета, пишут РИА Новости.

Как оказалось, все дело в работе длинных и коротких генов. При рождении оба этих гена активны одинокого, но с возрастом начинает доминировать последний, что вызывает процесс старения.

Длина гена зависит от количества нуклеотидов, которые образуются в аминокислоты и создают белок. Этот белок образуется медленнее, так как в процессе жизни человек получает различные травмы и повреждения, поэтому часть времени уходит на восстановление, уточнили ученые.

Специалисты считают, что это открытие позволит им создать лекарство от старения. Более того, ряд подобных препаратов уже на стадии клинических испытаний. Правда, в большей степени они работают не против старения, а восстанавливают дефекты, провоцирующие процесс старения.

Предположительно, при удачных испытаниях, они появятся в продаже через три или пять лет.

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