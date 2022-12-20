Кардиологи установили, как одиночество влияет на сердце

Пожилые пациенты с сердечной недостаточностью, которые чувствуют себя одиноко, с большей вероятностью столкнутся с негативными последствиями для здоровья сердца, выяснили кардиологи из университета Саппоро в Японии. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine.

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В исследовании приняли участие 300 госпитализированных пациентов старше 65 лет. Все они прошли опрос для измерения уровня их одиночества. Затем ученые в течение трех лет наблюдали за состоянием здоровья пациентов.

«Мы обнаружили, что одиночество пациента было связано с долгосрочными неблагоприятными клиническими исходами у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью. Кроме того, этот фактор увеличивал вероятность негативного прогноза», — сообщили исследователи.

Однако ученые подчеркнули, что в различных культурах люди могут по-разному оценивать свое одиночество. Кроме того, последствия одинокой жизни также могут различаться в зависимости от культурных особенностей.