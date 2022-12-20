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1 час назад

Пробиотики облегчат последствия инфаркта

Газета.Ruиещё 1

Пробиотики, входящие в состав молочных продуктов, могут облегчить выздоровление после инфаркта. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Пробиотики облегчат последствия инфаркта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В пищеварительном тракте человека обитают множество бактерий, которые играют важную роль в переваривании пищи. При нарушении микрофлоры кишечника, например, из-за приема антибиотиков, здоровье человека может значительно ухудшиться.

Специалисты ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" и их коллеги из других университетов решили исследовать, как состояние микрофлоры кишечника влияет на восстановление после инфаркта миокарда, при котором часть сердечной мышцы отмирает из-за нарушения кровотока.

Эксперименты проводились на крысах, микрофлора некоторых из них была повреждена антибиотиками, а у других с помощью химикатов вызвали воспаление толстой кишки. Из-за этого нарушался барьер между содержимым кишечника и кровотоком. Выяснилось, что у таких крыс существенно выше риск возникновения осложнений при искусственно вызванном инфаркте. Некоторым животным давали пробиотики, восстанавливающие естественную микрофлору кишечника.

Результаты эксперимента показали, что применение препаратов в течение 15 дней уменьшило размер вызванных инфарктом повреждений сердечной мышцы. При этом у крыс с нарушением микрофлоры, получавших пробиотики, площадь некроза после инфаркта оказалась меньше на 10%, чем в контрольной группе. Это объяснялось снижением уровня провоспалительных цитокинов в крови, которые усугубляют воспалительную реакцию, могут препятствовать функционированию сердечной мышцы и способствовать гибели клеток сердца.

Кроме того, в крови уменьшилась концентрация липополисахаридов, что говорило о заживлении и нормализации проницаемости кишечника и состава микрофлоры. Авторы исследования предполагают, что бактериям-симбионтам было эволюционно выгодно защищать носителя от инфаркта путем выработки определенных веществ.

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