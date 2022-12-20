Выявлен механизм регуляции воспаления

Международная группа ученых под руководством специалистов из Тринити-колледжа в Дублине выявила механизм регуляции воспаления, в перспективе это поможет изучить аутоиммунные заболевания и разработать схемы их лечения. Результаты работы опубликованы в журнале Science Immunology.

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При некоторых состояниях, таких как ревматоидный артрит и псориаз, иммунные реакции становятся слишком агрессивными, что может привести к разрушительному воспалению. Начало этому процессу дают сигнальные белки — интерлейкины, которые усиливают защиту от инфекции и травм, приводя в действие различные компоненты иммунной системы. Ранее считалось, что они деактивируют иммунный ответ, однако новое исследование выявило обратное.

Авторы обнаружили, что интерлейкин-37 обладает функцией иммуноактивирующей молекулы. Эти белки играют ключевую роль в регулировании иммунной системы в ответ на бактериальные и грибковые инфекции. Эксперименты показали, что молекула связывается с рецептором интерлейкина в коже, который ответственен за развитие псориаза.

Открытие объясняется тем, что интерлейкин-37 и другие иммунные сигнальные белки, вероятнее всего, эволюционировали, чтобы стать отличными друг от друга вариантами, что позволяет организму обнаруживать разные типы инфекции, активируясь ферментами, которые различны для каждого патогена.