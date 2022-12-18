Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Ученые: тяжесть похмелья зависит не только от того, сколько вы выпили

Ferra.ru

После бурной ночи не все чувствуют себя одинаково. Кто-то страдает от похмелья сильно, кто-то послабее, кто-то вовсе не страдает. Учёные изучили эту изменчивость и рассказали кое-что интересное.

Ученые: тяжесть похмелья зависит не только от того, сколько вы выпили
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы отмечают: дело не только в том, сколько мы пьём. Так, некоторые исследования показывают, что люди с определённой вариацией гена ALDH2 сообщают о более тяжёлом похмелье. Возраст и пол также могут влиять на то, как переживается утро после пьянки. Недавний онлайн-опрос 761 голландца показал, что тяжесть похмелья снижается с возрастом, даже если учитывать количество выпитого алкоголя.

Интересно, что авторы также сообщили о различиях в степени тяжести похмелья между мужчинами и женщинами. Эти половые различия были больше у молодых. Так мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, как правило, сообщали о более тяжёлом похмелье по сравнению с женщинами-ровесницами.

Помимо этого, с тяжестью состояния после пьянки могут быть связаны определённые психологические свойства, включая тревогу, депрессию , уровень стресса и даже личностные характеристики. Ранее исследования показали, что невротизм, который заставляет людей смотреть на мир в негативном ключе, может предсказывать тяжесть похмелья. Впрочем выводы статьи были признаны спорными. Тревога, депрессия и стресс также связаны с более тяжёлым похмельем. Другие исследования также показали, что люди, которые склонны справляться со своими проблемами, игнорируя или отрицая их, как правило, сильнее страдают на утро после принятия алкоголя.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители