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3 часа назад

Как особые вирусы помогают бороться с инфекциями

Ferra.ruиещё 1

Существуют вирусы, призванные уничтожать вредные бактерии. Называются такие вирусы фагами. Но как эти вирусы могут помочь в борьбе с инфекциями?

Как особые вирусы помогают бороться с инфекциями
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Есть определённая разновидность вирусов, предназначенных именно для борьбы с бактериальными инфекциями. Такие вирусы называют бактериофагами, или фагами. Они прикрепляются к бактериальным клеткам и вводят в эти клетки свой геном. В результате бактерии вместо собственного генома начинают производить геном фага, что и останавливает инфекцию.

Учёные считают, что на нашей планете существуют миллиарды фагов. Эти организмы эволюционировали вместе с бактериями, на которых они и охотятся.

Существует также так называемая фаговая терапия. При этом методе лечения фаги используются для уничтожения бактерий, которые вызывают болезни человека. Отказались от этой терапии с тех пор, как открыли антибиотики.

На сегодняшний день у специалистов есть надежда на то, что фаги помогут уничтожить устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий. Правда, всё же есть несколько препятствий. Так, фаги действуют на определённые бактерии, а эти бактерии могут выработать устойчивость к ним. Кроме того, в лабораторных условиях сложно понять, как будут себя вести вирусы в организме человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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