Картофель хотят использовать для создания лекарства от рака

Ученые говорят, что эти овощи содержат биологически активные гликоалкалоиды. Это сложные органические соединения, в составе которых имеются разные сахара и алкалоиды. Авторы исследования считают, что правильная доза этих соединений может превратить яд в лекарство.

В работе специалисты сосредоточились на 5 гликоалкалоидах — соланине, хаконине, соласонине, соламаргине и томатине, которые есть в картофеле, томатах и баклажанах. Они тормозят рост раковых клеток и могут способствовать их гибели. Компьютерная симуляция продемонстрировала, что гликоалкалоиды не токсичны для человека, однако могут влиять на репродуктивную систему.