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29 минут назад

Картофель хотят использовать для создания лекарства от рака

Мир новостей

Ученые говорят, что эти овощи содержат биологически активные гликоалкалоиды. Это сложные органические соединения, в составе которых имеются разные сахара и алкалоиды. Авторы исследования считают, что правильная доза этих соединений может превратить яд в лекарство.

Картофель хотят использовать для создания лекарства от рака
Фото: Мир новостейМир новостей

В работе специалисты сосредоточились на 5 гликоалкалоидах — соланине, хаконине, соласонине, соламаргине и томатине, которые есть в картофеле, томатах и баклажанах. Они тормозят рост раковых клеток и могут способствовать их гибели. Компьютерная симуляция продемонстрировала, что гликоалкалоиды не токсичны для человека, однако могут влиять на репродуктивную систему.

Ученые собираются провести ряд экспериментов на животных, чтобы выяснить, какие гликоалкалоиды безопасны и перспективны для тестирования на людях.

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