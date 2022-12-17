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1 час назад

Исследование: бессонница может вызывать боли в пояснице и наоборот

Ferra.ruиещё 2

Определить, почему у вас болит поясница, может быть сложно. Теперь учёные добавили к списку причин ещё и бессонницу. И что самое неприятное, сама по себе боль в пояснице может мешать уснуть.

Исследование: бессонница может вызывать боли в пояснице и наоборот
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи из Медицинской школы Чжэцзянского университета изучили взаимосвязь между сном и болью в пояснице. Их результаты предполагают, что существует двунаправленная связь между этими состояниями, причём каждое из них потенциально вызывает другое.

Учёные пришли к такому выводу, изучив отчёты и генетические данные более 400 000 человек европейского происхождения. Помимо вышеозвученного, исследователи также заявили, что боль в пояснице может вызывать дневную сонливость.

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