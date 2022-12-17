Исследование: бессонница может вызывать боли в пояснице и наоборот

Определить, почему у вас болит поясница, может быть сложно. Теперь учёные добавили к списку причин ещё и бессонницу. И что самое неприятное, сама по себе боль в пояснице может мешать уснуть.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Исследователи из Медицинской школы Чжэцзянского университета изучили взаимосвязь между сном и болью в пояснице. Их результаты предполагают, что существует двунаправленная связь между этими состояниями, причём каждое из них потенциально вызывает другое.