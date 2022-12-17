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1 час назад

Ученые предлагают лечить опухоли мозга громкой рок-музыкой

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Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского исследовали влияние музыки на улучшение терапии против опухолей мозга. Свои эксперименты они проводили, разумеется, на крысах с глиобластомой. Сначала все новое опробуют именно на этих млекопитающих.

Иммунная дисфункция, ускоряющая развитие болезни Альцгеймера
Фото: runews24.rurunews24.ru

Мозг защищает гематоэнцефалический барьер, который не дает ядам и токсинам повреждать центральную нервную систему. Но тот же барьер препятствует доставке лекарств к опухолям мозга. А громкая музыка, как выяснили исследователи из Саратова, значительно увеличивает проницаемость гематоэнцефалического барьера, воздействуя на всю сосудистую систему в целом.

Барьер открывается, и лимфодренажная система мозга улучшается. Действует это примерно 40 минут. После чего гематоэнцефалический барьер восстанавливается сам. 40 минут - вполне достаточный срок, чтобы ввести и доставить лекарство по нужному адресу.

Новый метод хорош тем, что не требует никакого хирургического вмешательства. Слуху громкая музыка мощностью 100 децибел во время короткого воздействия не вредит. И мозг не страдает.

Теперь ученые из Саратовского университета изучают возможность с помощью громкой музыки улучшить лечение пациентов с другими проблемами мозга. В частности, исследуют воздействие рок-музыки на доставку лекарств в мозг пациентам с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Олег Павлов.

Фото: ADOBE STOCK

Наука,Олег Павлов,
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