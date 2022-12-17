Иммунная дисфункция, ускоряющая развитие болезни Альцгеймера

Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского исследовали влияние музыки на улучшение терапии против опухолей мозга. Свои эксперименты они проводили, разумеется, на крысах с глиобластомой. Сначала все новое опробуют именно на этих млекопитающих.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Мозг защищает гематоэнцефалический барьер, который не дает ядам и токсинам повреждать центральную нервную систему. Но тот же барьер препятствует доставке лекарств к опухолям мозга. А громкая музыка, как выяснили исследователи из Саратова, значительно увеличивает проницаемость гематоэнцефалического барьера, воздействуя на всю сосудистую систему в целом.

Барьер открывается, и лимфодренажная система мозга улучшается. Действует это примерно 40 минут. После чего гематоэнцефалический барьер восстанавливается сам. 40 минут - вполне достаточный срок, чтобы ввести и доставить лекарство по нужному адресу.

Новый метод хорош тем, что не требует никакого хирургического вмешательства. Слуху громкая музыка мощностью 100 децибел во время короткого воздействия не вредит. И мозг не страдает.

Теперь ученые из Саратовского университета изучают возможность с помощью громкой музыки улучшить лечение пациентов с другими проблемами мозга. В частности, исследуют воздействие рок-музыки на доставку лекарств в мозг пациентам с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.