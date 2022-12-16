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59 минут назад

В Петербурге разрабатывают вакцину от гриппа в капсулах

РИА "ФедералПресс"

Петербургские ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа. Специалисты смогли создать разные виды препаратов.

В Петербурге разрабатывают вакцину от гриппа в капсулах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У нас есть варианты, которые основаны на нейроминидазе, есть на гемагглютинине. И та, и другая оказались очень хорошими», – передает РИА Новости слова руководителя отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александра Суворова.

В данный момент проводятся доклинические исследования на лабораторных животных. Лекарство планируется выпускать в виде капсулы с высушенными молочно-кислыми бактериями.

Наука,Александр Суворов,
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