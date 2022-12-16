В Петербурге разрабатывают вакцину от гриппа в капсулах

Петербургские ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа. Специалисты смогли создать разные виды препаратов.
«У нас есть варианты, которые основаны на нейроминидазе, есть на гемагглютинине. И та, и другая оказались очень хорошими», – передает РИА Новости слова руководителя отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александра Суворова.
В данный момент проводятся доклинические исследования на лабораторных животных. Лекарство планируется выпускать в виде капсулы с высушенными молочно-кислыми бактериями.