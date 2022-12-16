Подтверждена связь между генетикой и расстройствами психики

Команда психиатров из Медицинского центра Гейзингера в США проанализировала генетические и электронные данные медицинской карты 91 тыс. человек, собранные в рамках инициативы MyCode Community Health Initiative. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Исследователи оценили 94 секвенированных гена, которые были связаны с повышенным риском развития таких нервно-психиатрических расстройств, как шизофрения, биполярное расстройство и расстройства аутистического спектра.

Генетические варианты были обнаружены более чем у 1% пациентов в исследуемой группе. Причем у трети пациентов с соответствующим вариантом гена было диагностировано психическое расстройство.

«Это исследование подтверждает важную роль редких генетических вариантов в нервно-психиатрических расстройствах и подчеркивает использование подходов, основанных на ДНК, для изучения и диагностики этих состояний», – отметили ученые.