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10 минут назад

Психиатры подтвердили связь между генетикой и нервно-психическими расстройствами

Газета.Ruиещё 1

Команда психиатров из Медицинского центра Гейзингера в США проанализировала генетические и электронные данные медицинской карты 91 тыс. человек, собранные в рамках инициативы MyCode Community Health Initiative. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.

Подтверждена связь между генетикой и расстройствами психики
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи оценили 94 секвенированных гена, которые были связаны с повышенным риском развития таких нервно-психиатрических расстройств, как шизофрения, биполярное расстройство и расстройства аутистического спектра.

Генетические варианты были обнаружены более чем у 1% пациентов в исследуемой группе. Причем у трети пациентов с соответствующим вариантом гена было диагностировано психическое расстройство.

«Это исследование подтверждает важную роль редких генетических вариантов в нервно-психиатрических расстройствах и подчеркивает использование подходов, основанных на ДНК, для изучения и диагностики этих состояний», – отметили ученые.

По словам исследователей, их открытие поможет найти эффективные целевые методы лечения нервно-психических расстройств.

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