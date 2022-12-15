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5 часов назад

Почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера

Газета.Ruиещё 3

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и Массачусетского технологического института установили, что женщины чаще мужчин страдают от болезни Альцгеймера из-за большого количества иммунного белка, который наносит вред мозговым связям.

Почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. В своей работе ученые использовали образцы мозга, которые были завещаны науке 40 пациентами, 20 из них страдали от болезни Альцгеймера, а 20 — нет.

В каждой группе было одинаковое количество мужчин и женщин. Биохимический анализ образцов показал, что у страдающих от болезни Альцгеймера женщин было в шесть раз больше иммунного белка острой фазы воспаления C3 по сравнению со страдающими от этого же недуга мужчинами.

Этот белок вызывает воспаление в головном мозге, что в свою очередь активизирует работу микроглии - макрофагов ЦНС, способных поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы. Эти макрофаги разрушают синапсы, через которые нейроны посылают сигналы друг другу, что в результате провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Также исследование показало, что снижение гормона эстрогена во время менопаузы приводит к большему образованию белка С3. Это значительно ускоряет процесс развития заболевания. По словам ученых, это объясняет, почему из всех случаев старческого слабоумия в США две трети приходится именно на женщин.

Наука,НИИ "Экран",
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