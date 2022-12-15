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4 часа назад

Названо неожиданное полезное свойство жира

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Учёные из Университета Огасты выяснили, что подкожный жир обладает интересным свойством — он защищает женщин от воспаления головного мозга.

Названо неожиданное полезное свойство жира
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

А вот мужчины, оказалось, имеют большую склонность к отложению жира вокруг основных органов брюшной полости. Такой жир называется висцеральным и сам по себе повышает уровень воспаления в организме. Это относится к мужчинам практически любого возраста.

Биологи изучили изменения, которые происходят в организме мышей, когда они толстеют от жирной пищи. Как и у людей, самки мышей с ожирением обычно имеют больше подкожного жира и меньше висцерального по сравнению с самцами.

При этом учёные не обнаружили признаков воспаления мозга или резистентности к инсулину, пока самки мышей не достигли менопаузы. Потом они уже начинали накапливать висцеральный жир. А вот уровень эстрогена и других половых гормонов у них не изменялся. Это может означать, что от воспаления защищает не эстроген, а низкое содержание висцерального жира и высокое — подкожного.

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