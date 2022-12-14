Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Исследование: почти 35% россиян имеют потребность в йоде

Вести Подмосковья

Статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что среди всего многообразия заболеваний эндокринной системы человека, патологии щитовидной железы занимают второе место и данная ситуация ежегодно ухудшается. 665 млн человек на планете имеют предрасположенность к воспалению щитовидной железы, а 1,5 млрд - подвержены йододефицитным заболеваниям. Об этом «Вестям Подмосковья» рассказала пресс-служба Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

Исследование: почти 35% россиян имеют потребность в йоде
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В России проблемы с йододефицитом также имеют место, примерно 35% жителей страны имеют сильную потребность в йоде, у остального населения дефицит в этом элементе проявляется достаточно слабо. В любом случае йододефицит у россиян вызван, в первую очередь, неправильным питанием и региональной спецификой.

Первыми признаками нехватки йода в организме являются плохая память, лишний вес и хроническая усталость. Йододефицит может стать также причиной появления патологий щитовидной железы, которые чаще всего проявляются в виде диффузного эутироидного зоба - увеличения щитовидной железы без функциональных нарушений. Бывают и случаи гиперплазии — узлового зоба, при котором в тканях щитовидной железы появляются новообразования, достигающие до 1 см в диаметре.

«Легкое увеличение щитовидной железы, не сопровождающееся ее нарушениями, практически не требует медикаментозной терапии у пожилых людей, но у молодежи эта же патология нуждается в активной терапии», - рассказали в ФНКЦ.

По мнению специалистов, при первых признаках заболеваний, связанных с йододефицитом, нужно обратиться к врачу-эндокринологу, ведь только по результатам анализов и исследований можно правильно назначить медикаментозное или хирургическое лечение.

Наука,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители