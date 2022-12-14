Исследование: почти 35% россиян имеют потребность в йоде

Статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что среди всего многообразия заболеваний эндокринной системы человека, патологии щитовидной железы занимают второе место и данная ситуация ежегодно ухудшается. 665 млн человек на планете имеют предрасположенность к воспалению щитовидной железы, а 1,5 млрд - подвержены йододефицитным заболеваниям. Об этом «Вестям Подмосковья» рассказала пресс-служба Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

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В России проблемы с йододефицитом также имеют место, примерно 35% жителей страны имеют сильную потребность в йоде, у остального населения дефицит в этом элементе проявляется достаточно слабо. В любом случае йододефицит у россиян вызван, в первую очередь, неправильным питанием и региональной спецификой.

Первыми признаками нехватки йода в организме являются плохая память, лишний вес и хроническая усталость. Йододефицит может стать также причиной появления патологий щитовидной железы, которые чаще всего проявляются в виде диффузного эутироидного зоба - увеличения щитовидной железы без функциональных нарушений. Бывают и случаи гиперплазии — узлового зоба, при котором в тканях щитовидной железы появляются новообразования, достигающие до 1 см в диаметре.

«Легкое увеличение щитовидной железы, не сопровождающееся ее нарушениями, практически не требует медикаментозной терапии у пожилых людей, но у молодежи эта же патология нуждается в активной терапии», - рассказали в ФНКЦ.