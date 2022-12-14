Медики: одна тренировка повышает уровень противораковых белков

Новое исследование ученых из Университета Эдит Коуэн в Австралии показало, что всего одна тренировка способствует выработке противораковые белки, которые могут значительно замедлить рост опухоли у пациентов с запущенным раком предстательной железы. Результаты работы опубликованы в журнале Prostate Cancer Prostatic Diseases.

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В предыдущем исследовании команды участвовали 10 мужчин на последних стадиях рака предстательной железы. Все они прошли 12-недельную программу упражнений. К концу программы ученые обнаружили, что в крови у добровольцев был зафиксирован более высокий уровень миокинов - белков, вырабатываемых скелетными мышцами, которые могут подавлять рост опухоли и запускать ряд других противораковых процессов в организме – чем до начала исследования.

В новой работе исследователи изучили миокины. Девять пациентов с поздней стадией рака предстательной железы выполняли одну тренировку в течение 34 минут на велотренажере. Исследователи собрали образцы сыворотки их крови перед тренировкой, сразу после и спустя полчаса.

В сыворотке крови, взятой сразу после тренировки, был обнаружен повышенный уровень миокинов по сравнению с исходным уровнем. Спустя полчаса уровень белков снизился до исходного уровня.