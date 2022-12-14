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1 час назад

В России изобрели препарат для лечения болезни Бехтерева

Парламентская газета

В результате оказания грантовой поддержки в рамках государственной программы «Приоритет-2030» в 2022 году первую фазу клинических испытаний прошел препарат для лечения болезни Бехтерева на основе антител. Об этом глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал на очередном, 535-м заседании Совета Федерации.

В России изобрели препарат для лечения болезни Бехтерева
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Он назвал эту разработку достижением мирового уровня и «результатом многолетней работы сразу нескольких организаций-разработчиков во главе с медицинским институтом имени Пирогова».

Всего, по его словам, гранты получил 121 вуз. Их суммы составили от 200 миллионов до одного миллиарда рублей. Эти средства направлены на перспективные исследования и уникальные разработки.

Фальков добавил, что главным условием получения такой поддержки является кооперация различных организаций, включая представителей бизнес-сообщества, а также консолидация ресурсов.

От самих же высших учебных заведений по итогам работы программы ожидают серьезных вещественных результатов, которые помогут улучшить жизнь всего общества, пояснил он.

Наука,Валерий Фальков,Совет Федерации,
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