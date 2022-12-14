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3 часа назад

Экстремальная погода повысила риск смерти от сердечных заболеваний

Мир24

Изменения климата повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили ученые из Университета Мэриленда (США). Исследование показало, что экстремальные температуры (как высокие, так и низкие) могут быть крайне опасны для людей с ишемической болезнью, сердечной недостаточностью и аритмией, а также перенесших инсульт, сообщает Circulation.

Экстремальная погода повысила риск смерти от болезней сердца
Фото: Мир24Мир24

Известно, что с 1960-х годов смертность от сердечно-сосудистых заболеваний постепенно снижается. Это связано с тем, что кардиологи выявили индивидуальные факторы риска, такие как малоподвижный образ жизни, гипертония и диабет, и начали с ними бороться. Однако теперь появляется новая угроза – климат.

Авторы новой научной работы проанализировали более 32 миллионов случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, которые произошли в 567 городах 27 стран мира на пяти континентах в период с 1979 по 2019 год. Также они изучили климатические данные в различных регионах.

Статистика показала, что в экстремально жаркие дни происходило в среднем 2,2 избыточных случая смерти (по сравнению со средним показателем), а в экстремально холодные – 9,1. Большинство из них происходило у пациентов с сердечной недостаточностью (2,6 и 12,8 избыточных летальных исходов соответственно).

Ученые пришли к выводу, что в целом одна из каждых ста смертей от сердечно-сосудистых заболеваний может быть обусловлена климатическими аномалиями. Точная причина такой взаимосвязи пока не установлена. Согласно теории авторов, сердечные заболевания делают человека более восприимчивым к температурному воздействию.

Ученые отметили, что с дальнейшими изменениями климата отклонения температуры от средних многолетних значений станут более частыми. Но количество смертей можно снизить, если разработать целевые системы предупреждения об экстремальной погоде и рекомендации для уязвимых людей.

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