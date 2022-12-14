У каких людей реже возникает сахарный диабет

Результаты исследования, опубликованные в «Журнале клинической эндокринологии и метаболизма», показали, что между количеством пройденных за день шагов и развитием диабета второго типа существует связь. И это может помочь в профилактике возникновения этого заболевания.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Диабет второго типа довольно распространён среди пациентов. Известно, что он возникает у 90-95 % людей с диабетом. Чаще всего развивается он у людей в возрасте старше 45 лет.

После анализа результатов, полученных с носимых устройств, учёные узнали, как связаны физическая активность и диабет второго типа.

Оказалось, что люди, которые больше времени в день уделяли физической активности, имели меньше шансов столкнуться с развитием диабета второго типа. Получается, что для профилактики сахарного диабета важно двигаться и ходить пешком.

Специалисты провели анализ данных Fitbit. В целом была взята информация о 5677 участниках, включённых в исследовательскую программу NIH All of Us в 2010-2021 гг. Примерно 75 % всех участников были женского пола.

За четыре года наблюдения за людьми было зарегистрировано 97 новых случаев сахарного диабета. Однако те, кто каждый день проходил в среднем 10700 шагов, на 44 % меньше были склонны к диабету второго типа, чем люди, которые проходили 6000 шагов.