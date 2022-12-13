Как стареть правильно с научной точки зрения

Старение может казаться не самым приятным процессом, но даже оно проходит по-разному и иногда, как говорят учёные, оптимально. В новом исследовании авторы выявили факторы, связанные с благополучием по мере старения.

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Исследователи обнаружили, что женщины, замужние люди, физически активные и не страдающие ожирением, а также те, кто никогда не курил, имел более высокие доходы и не страдал бессонницей, сердечными заболеваниями или артритом, с большей вероятностью сохраняли отличное здоровье в течение всего периода старения.