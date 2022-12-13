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49 минут назад

Медики назвали гормон, влияющий на здоровье сердца у женщин

Газета.Ru

Ученые из Питтсбургского университета обнаружили, что по уровню антимюллерова гормона (АМГ) можно предсказать заболевания сердца у женщин среднего возраста. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Clinical Lipidology.

Медики назвали гормон, влияющий на здоровье сердца у женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее ученые считали, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний может быть обусловлен снижением уровня эстрогена. Однако заместительная терапия эстрогенами не оказала никакого эффекта.

Как оказалось, АМГ влияет на уровень холестерина в крови женщин. АМГ является особым веществом, которое отвечает за регулирование репродуктивной функции. Данный гормон присутствует как в женском, так и в мужском организме.

Уровень антимюллерова гормона в организме женщины позволяет оценить ее готовность к зачатию, а также предсказать наступление менопаузы.

Команда доктора Эль Худари проанализировала образцы крови 1440 женщин в период менопаузы. Ученые установили уровни эстрогена и АМГ, а также "хорошего" и "плохого" холестерина.

Как оказалось, высокий уровень АМГ отвечает за снижение уровня "хорошего" холестерина, а эстроген снижает уровень "плохого". Во время менопаузы женщины теряют эстроген и АМГ, что повышает уровень как "плохого", так и "хорошего" холестерина.

"Хороший" холестерин не всегда полезен для женщин в период менопаузы. Он может маскировать другие сердечно-сосудистые проблемы и даже мешать "хорошему" холестерину выполнять свои кардиопротекторные функции", – отметили ученые.

В будущем команда проведет еще ряд исследований с другими выборками.

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