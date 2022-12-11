Учёные подтвердили: хороший ночной сон делает вас счастливее

Новое семидневное исследование, в котором изучались особенности сна подростков, показало, что плохое настроение в течение дня связано с меньшей продолжительностью сна.

Фото: Ferra Ferra

Чтобы изучить взаимосвязь между сном и настроением, учёные проанализировали данные 323 подростков. Их сон оценивался с помощью как актиграфа (носимое на запястье устройство, которое записывает движения конечностей), так и дневника самих участников.