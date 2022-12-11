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1 час назад

Ученые: сколько минут физической активности в день могут снизить риск ранней смерти

Super.ru

Неожиданные результаты дало масштабное исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета. Согласно полученным данным, у людей среднего возраста, которые не занимаются спортом, но могут похвастаться тремя короткими (очень короткими!) периодами физической активности в день, риск смерти снижается примерно на 39%.

Сколько минут физической активности в день снижают риск ранней смерти
Фото: Super.ruSuper.ru

В ходе проекта была собрана информация о генетике, образе жизни и здоровье более чем 500 000 человек. Приняв во внимание различные факторы (курение, возраст, пол и прием лекарств), команда сосредоточилась на 25 000 участников, не занимающихся спортом регулярно. И обнаружила, что у тех, кто три раза в день совершал активные физические действия в течение всего одной минуты, риск смерти от любой причины снижался на 39% по сравнению с теми, у кого такой нагрузки не было. Дальше — больше: 11 одноминутных всплесков активности в день снизили риск смерти на целых 48%. Команда отметила, что результаты сохранились, даже когда они исключили участников, у которых были проблемы со здоровьем в начале исследования.

Марк Хамер, профессор спортивной медицины и лечебной физкультуры в Университетском колледже Лондона и соавтор исследования, говорит, что результаты подчеркивают важность случайных упражнений. «Это может быть обычная игра с детьми. Или, например, вы видите, что ваш автобус вот-вот уедет, поэтому вам нужно срочно ускориться. Возможно, вы живете в многоэтажном доме и вам приходится нести покупки по лестнице. Это такие маленькие всплески активности, которые случаются в повседневной жизни».

«Я думаю, что большинство людей могут попытаться быть более активными просто в повседневной жизни. И вам совсем необязательно покупать абонемент в спортзал» ,— считает Хамер. Звучит очень обнадеживающе!

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