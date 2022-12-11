Сколько минут физической активности в день снижают риск ранней смерти

В ходе проекта была собрана информация о генетике, образе жизни и здоровье более чем 500 000 человек. Приняв во внимание различные факторы (курение, возраст, пол и прием лекарств), команда сосредоточилась на 25 000 участников, не занимающихся спортом регулярно. И обнаружила, что у тех, кто три раза в день совершал активные физические действия в течение всего одной минуты, риск смерти от любой причины снижался на 39% по сравнению с теми, у кого такой нагрузки не было. Дальше — больше: 11 одноминутных всплесков активности в день снизили риск смерти на целых 48%. Команда отметила, что результаты сохранились, даже когда они исключили участников, у которых были проблемы со здоровьем в начале исследования.