Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Биологи выяснили, почему убивающие организм «эгоистичные» гены так успешны

Ferra.ru

В ДНК есть не только «хорошие» части, но и «плохие». Таковой является, например, участок с опасным «эгоистичным» геном. Он кодирует белок, способный убивать организм. Учёные поняли, как ген функционирует и выживает.

Биологи выяснили, почему убивающие организм «эгоистичные» гены так успешны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи изучили, как «эгоистичный» ген дрожжей использует стратегию «яд-противоядие», которая способствует его долгосрочному эволюционному успеху. Понимание этого может однажды привести к искоренению популяций вредителей.

Предыдущее исследование показало, что «эгоистичный» ген дрожжей, wtf4, производит ядовитый белок, способный уничтожить всё потомство. Теперь учёные обнаружили, что разница во времени генерации ядовитых и обезвреживающих белков у wtf4 и их уникальные паттерны распространения имеют основополагающее значение для «жизни» «эгоистичных» генов.

Команда разработала модель, чтобы узнать, как яд убивает споры в дрожжах. Оказалось, что ядовитые белки собираются вместе, потенциально разрушая структуру других белков, необходимых для функционирования клетки. Однако ген wtf4 кодирует и яд, и противоядие, и у последнего есть дополнительная часть, которая изолирует кластеры яда-противоядия, доставляя их в вакуоль.

Команда также обнаружила, что особый молекулярный переключатель, который контролирует многие другие гены, участвующие в формировании спор, регулирует экспрессию яда, но не противоядия из гена wtf4. Это помогает объяснить, почему этот «эгоистичный» ген так успешен в выживании.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители