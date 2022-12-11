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3 часа назад

Исследование: почему некоторые люди привередливы в пище

Ferra.ruиещё 1

Учёные изучили, как гены и биологические процессы влияют на то, какие продукты нам нравятся больше.

Исследование: почему некоторые люди привередливы в пище
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные использовали данные людей из UK Biobank, а также просили их оценить, насколько им нравятся 139 продуктов по шкале от одного до девяти. Исследователи также провели анализ связей между продуктами, которые, по словам людей, им нравились. Например, если кто-то любит груши, можно ли ожидать, что ему также понравятся яблоки и клубника?

Команда обнаружила, что продукты питания можно разделить на три группы: очень вкусные, которые включают мясо, нездоровую пищу и десерты; низкокалорийные, в основном фрукты и салаты из овощей, а также овсянка и мёд; и продукты, которые дети обычно не любят, но учатся получать удовольствие от них по мере взросления, такие как кофе, алкоголь и специи. Карта связей показала сюрпризы. Так, вкус фруктовых соков больше коррелировал с предпочтением десертов, а не фруктов. Таким образом, фруктовый сок попал в категорию очень вкусных, а не низкокалорийных.

Затем учёные рассмотрели, какие различия в ДНК людей могут быть связаны с тем, какую пищу они любят. Они идентифицировали 325 различных генов, отвечающих за то, что нам нравится есть. Оказалось, что очень вкусные продукты не имеют никакой генетической корреляции с двумя другими категориями. Это говорит о том, что существуют два биологических процесса. Один регулирует слабость к очень приятной пище, а другой регулирует всё остальное.

Исследования близнецов показывают, что предпочтения в еде на 50% определяются генами и на 50% личным опытом. Учёные говорят, что, вероятно, в будущем появится возможность разработать лекарство, которое будет менять вкусовые предпочтения.

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