Итоги форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

7 декабря в столичном «Экспоцентре» в рамках традиционной Российской недели здравоохранения ведущие организаторы отрасли, ученые и эксперты обсудили стратегию и практические меры поддержки молодых ученых-медиков. Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» открыли обращения заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Фото: Предоставлено пресс-службой Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Предоставлено пресс-службой Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

От лица организаторов форума к молодым ученым и исследователям обратилась Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва, которая обозначила высокий практический интерес к предложенным в рамках форума форматам. В частности, в формате Всероссийской научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» в этом году было отобрано 176 проектных работ лидеров здравоохранения из большинства регионов России.

«Это не просто троекратный рост, это заинтересованность, это здоровая конкуренция и это признание. Мы гордимся, что в научной программе заявлены лучшие работы самых перспективных ученых-медиков России», - подчеркнула глава Фонда им. В.П.Филатова.

Предоставлено пресс-службой Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

Победителями конкурса Всероссийской научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ-2022» были объявлены:

в номинации «Прорывные идеи в развитии медицинской науки и клинической практики в решениях молодых ученых и проектных команд» проект «Разработка инновационных лечебных контактных линз с нанопокрытием» ;

; в номинации «Цифровые решения в здравоохранении и IT-технологии в поддержке приверженности здоровому образу жизни» разработка онлайн-Сервиса «Электронный прививочный сертификат»;

в номинации «Лучшие региональные проекты в создании условий и поддержки молодых ученых и специалистов в сфере здравоохранения»;

в номинации «Искусственный интеллект для решения задач социально-значимых заболеваний» проект «Искусственный интеллект для выявления дилатационной кардиомиопатии»;

в номинации «Полипептидная терапия. Новые возможности в медицине» работа молодых ученых «Разработка инновационного бесклеточного продукта из провизорных органов человека для стимуляции регенеративных процессов заживления глубоких ран».

Участники и гости Форума отметили удачную архитектуру мероприятия, которая была составлена из нескольких содержательных блоков. Модератором научных треков для молодых ученых выступил академик РАН Армаис Камалов.

Молодые ученые из Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, Сеченовского университета, представители медицинских научных школ Белгорода, Самары, Санкт-Петербурга рассказали о перспективных решениях в сферах биомедицины, гастроэнтерологии, кардиологии, онкологии, урологии, фармакологии и стоматологии. Трек «Наука-медицине. Движение на опережение» был сфокусирован на подготовке молодых кадров и научных команд, их роли в будущем российском медицины. Среди интересных тем: «О взаимодействии проектной деятельности и предпринимательской среды», «ЦНК-интегрированная система подготовки молодых учёных Сеченовского университета».

Предоставлено пресс-службой Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Людмила Летникова обратила особое внимание на необходимость развития культуры поддержки молодых ученых и медицинских инноваций в регионах. Представители Дагестана, Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы обсудили в рамках регионального трека форума существующие и перспективные модели поддержки и практической работы в сфере молодежных инноваций. В рамках дискуссий была дана оценка реализации мерфедеральной и регионально поддержки, рассмотрены возникающие вопросы и пути их решения, а главное – обсуждены лучшие региональные кейсы. По итогам обсуждения председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила важность адресного сопровождения в регионах наиболее проработанных проектов молодых ученых-медиков.

Логичным дополнением научному и региональному трекам программы «Медицина молодой» стала форсайт-сессия «Вы нужны России: наставничество и трудоустройство молодых медицинских специалистов». В этом году Президент России назвал наставничество частью национального культурного кода россиян.

О том, как сделать его современным и понятным для молодежи, как устранить несоответствия ожиданий работодателя и существующих программ медицинского образования, какие адаптационные модели эффективны именно для медицины, - эти и другие актуальные вопросы обсудили представители ведущих кампаний, институтов развития и профильные эксперты.

Значительный интерес вызвал традиционный биомедицинский модуль Форума. Акцент этого года был сделан на роли биотехнологий в профилактике и лечении заболеваний, а также прикладном применении инновационных технологий в клинической практике. Наряду с проектами ведущих специалистов значимый отклик аудитории получила работа молодых ученых Военно-медицинской академии им С.М. Кирова, связанная с разработкой и внедрением отечественного регенеративного бесклеточного продукта для заживления глубоких ран.

Среди участников Форума особый интерес также вызвали выступления директора Департамента науки и инновационного развития Министерства здравоохранения РФ Игоря Коробко о стратегии повышения эффективности и результативности прикладных научных исследований в интересах медицины и здравоохранения. Результаты работы в этом направлении были представлены в прикладных проектах в области применения инновационных лечебных контактных линз с нанопокрытием, создание площадки для трансфера биомедицинских научно-клинических исследований в медицинские технологии здравоохранения Российской Федерации, применение антибактериального шовного материала в целях профилактики послеоперационных осложнений и ряда других проектов представленных молодыми учеными Москвы, Казани, Махачкалы, Саратова, Тюмени и других городов России.

Предоставлено пресс-службой Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

Оргкомитетом Форума был отмечен многолетний и уникальный вклад крупных ученых и организаторов медицины – именные премии были вручены: руководителю ФМБА России Веронике Скворцовой, директору директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадию Сухих и декану факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова Всеволоду Ткачуку.

В своем заключительном слове от лица организаторов Форума Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва поблагодарила всех гостей и участников, а также многочисленную аудиторию, которая в этом году состояла из специалистов практически всех регионов России.

«Наш форум вошел в программу Десятилетия науки и технологий в инициативу «Проектируя будущее». Это значит, что нам еще многое предстоит сделать вместе», - таким посылом в будущее Екатерина Диброва завершила работу «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ-2022».

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