Медицина молодая: исследования и стартапы молодых ученых

7 декабря 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий в России прошел II междисциплинарный медицинский форум «Медицина молодая». Он был посвящен актуальным направлениям развития медицины, применению цифровых решений и R&D менеджмента в здравоохранении, а также теме медицинских биотехнологий и взаимодействию представителей разных ветвей науки для создания эффективных лекарств и методов борьбы с болезнями.

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О том, как транслировать фундаментальные исследования в прикладную практику и переносить разработки из лабораторий на производство, какие методы борьбы с раком самые перспективные и почему для успешного развития нужно применять междисциплинарный подход — в репортаже InScience.News.

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«Наука — дело молодых»

Одна из сессий форума, «Наука — дело молодых», стала площадкой для молодых ученых, на которой они смогли поделиться своими открытиями и идеями в медицине. Модерировал дискуссию Армаис Камалов — академик РАН и директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ. Ученый отметил, что сегодня «страна уделяет огромное внимание развитию и привлечению молодежи к научным разработкам». Первым с докладом выступил Александр Тивтикян, сотрудник научного центра урологии и андрологии научного центра МГУ. Специалист рассказал об инновационном способе диагностики рака мочевого пузыря, который он совместно с коллегами сейчас дорабатывает и тестирует. Команда занимается жидкостной биопсией с выявлением внеклеточной опухолевой ДНК для диагностики этого вида рака.

Рак мочевого пузыря не входит в топ самых распространенных злокачественных новообразований в России. Однако заболевание протекает очень быстро и моментально прогрессирует. Более того, рак мочевого пузыря обладает высоким процентом рецидивов. Александр Тивтикян предостерег курильщиков:

«Курение — один из значительных факторов риска, 50% процентов заболевших относятся к этой группе. Также в зоне риска находятся люди, подверженные воздействию ароматических аминов, например работники заводов лакокрасочных покрытий».

На сегодняшний день существует проблема диагностики рака мочевого пузыря. Ультразвуковое исследование пропускает до половины случаев заболевания. Цистоскопия — самый эффективный способ обнаружения рака, но он требует инвазивного вмешательства, что является препятствием для его широкого использования. Именно поэтому команда ученых занялась поиском биомаркеров рака мочевого пузыря. Жидкостная биопсия подразумевает определение наличия опухоли не из ткани, а из жидкости.

«В данном случае пациенту необходимо всего лишь сдать анализ мочи. Это быстро и безопасно. Мы протестировали таким образом более 100 человек, среди которых были здоровые добровольцы, а также пациенты с уже выявленным раком мочевого пузыря и пациенты в ремиссии. Наши результаты показали, что с помощью жидкостной биопсии можно почти стопроцентно определить, что человек не болеет и не чувствителен к данному виду рака, а также предсказать вероятность рецидива. Однако способ все еще не позволяет точно обнаружить наличие опухоли, поэтому мы активно его дорабатываем и планируем расширить количество участников тестирований для избежания ложноположительных результатов», — рассказал Александр Тивтикян.

Отдельно ученый затронул вопрос cost effectiveness (экономической выгодности) разработки данного метода. Он отметил, что исследования действительно требуют значительных финансовых вложений. Тем не менее лечение рака мочевого пузыря в терминальных стадиях стоит гораздо дороже, поэтому лучше найти способ его диагностики на ранних стадиях. Тогда предотвратить заболевание будет легче и с медицинской, и с экономической стороны.

Сотрудница научного центра урологии и андрологии научного центра МГУ Ольга Нестерова рассказала про исследование особенностей андрогенного статуса мужчин при COVID-19.

«Во время пандемии даже неспециалистам было заметно, что мужчины тяжелее переносят заболевание: их чаще приходилось госпитализировать. Мы провели ряд исследований и пришли к выводу, что тестостерон (гормон, в большом количестве вырабатываемый мужским организмом) при переходе в дигидротестостерон увеличивает скорость распространения заболевания. При этом чем больше тестостерона в принципе, тем лучше мужчины переносили COVID-19. Мы обнаружили, что ингибиторы способны тормозить переход тестостерона в дигидротестостерон, а значит, понижать риски заболевания», — объяснила Ольга Нестерова.

Отдельно она отметила, что данные о влиянии COVID-19 на эректильную дисфункцию все еще разнятся, однако можно точно сказать, что вирус не проникает в ткани эякулята и яичек, и, значит, не передается половым путем.

Марк Джайн, аспирант факультета фундаментальной медицины МГУ, вместе с коллегами проводит исследование успешности экстракорпорального оплодотворения. Во всем мире около 15% пар, желающих зачать ребенка, сталкиваются с проблемами. В половине случаев зачатие не происходит из-за дисфункции женской репродуктивной системы, еще в 40% из-за дисфункции мужской. Оставшиеся 10% приходятся на ситуации, когда определить причину невозможно. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) является на сегодняшний день одним из самых эффективных способов бороться с этой проблемой. Каждый год в мире проводится около 2 миллионов процедур ЭКО, Россия является одним из лидеров использования метода. Однако вероятность успешного завершения процедуры составляет всего 40%.

Марк Джайн рассказал, что совместно с коллегами разрабатывает метод цитокинового и микробиомного профилирования менструальной крови, чтобы с его помощью оценить рецептивность эндометрия. Показатель непостоянен и меняется от цикла к циклу. Если проводить процедуру в цикле, когда рецептивность эндометрия достигла нужных значений — вероятность успеха процедуры значительно возрастает. Более того, ученый рассказал, что клинические рекомендации касательно эндометрия устарели:

«Считалось, что эндометрий стерилен, однако мы установили, что в нем есть микроорганизмы и вирусы, влияющие на его рецептивность. Если это учитывать — можно влиять на его микрофлору и регулировать показатели».

Биотехнолог Иван Яковлев, глава стартапа «Генотаргет», рассказал, что вместе с командой разрабатывает генотерапевтический препарат для лечения поясно-конечностной мышечной дистрофии. Это редкое, или орфанное, заболевание (затрагивает лишь небольшую часть популяции), вызванное мутацией в гене. По консервативной оценке, до 1,5 тысячи пациентов страдают им в России. Генная терапия рассматривается как один из вариантов лечения и купирования последствий заболевания. Группа ученых сосредоточена на создании двухвекторной системы доставки медикамента. Векторы доставки — вирусные. Исследование сейчас находится в активной фазе — Иван Яковлев обещал поделиться новыми результатами на будущих встречах.

Клинический ординатор кафедры внутренних болезней факультета фундаментальной медицины МГУ Григорий Долгушин посвятил свой доклад влиянию длительной менопаузальной гормональной терапии на продолжительность жизни и сохранение здоровья женщин. Ученый объяснил, что сегодня в мире проживает более миллиарда пожилых людей (возраст 65+). В России их количество составляет 16% от населения, причем 2/3 — женщины. После менопаузы происходит манифестация хронических заболеваний.

Например, увеличивается скорость распространения пульсовой волны. Это происходит при снижении эластичности стенок артерии. Это приводит к целому ряду сердечно-сосудистых заболеваний, например ишемической болезни сердца и инфаркту миокарда.

Совместно с коллегами Григорий Долгушин провел исследование женщин в менопаузе. Половина находилась под гормональной терапией, а половина — нет. Специалисты выяснили, что терапия положительно влияет на состояние стенок сосудов и значительно уменьшает вероятность развития заболеваний сердца.

«Однако мы также исследовали длину теломер (концевые участки хромосом) при терапии и без. Чем они короче, тем изношеннее организм человека. Менопаузальная гормональная терапия не способствует их удлинению, хотя в мировой медицине на это делали большие ставки», — поделился исследователь.

Екатерина Миронова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины имени Склифосовского, рассказала о роли иммуноморфологических показателей в прогнозировании исходов дивертикулярной болезни толстого кишечника. Это одно из наиболее распространенных заболеваний во всем мире, также известное как заболевание западной цивилизации. Колоректальные новообразования возникают в том числе из-за злоупотребления пищей с недостаточностью волокон и переизбытком животных жиров. Дивертикулярная болезнь очень часто трансформируется в рак толстой кишки, поэтому необходимо ее тщательное лечение. Исследование, которым занимается специалист, показывает, что между заболеваниями толстой кишки можно заметить различия в количестве эндокринных клеток слизистой оболочки кишечника. По этому показателю можно определять вероятность перехода дивертикуляционной болезни в рак.

В завершение секции ее модератор Армаис Камалов отметил, что «стартапы молодых ученых должны быть оценены не только научным, но и бизнес-сообществом, которое будет масштабировать ваши исследования».

«MEDTECH и R&D в здравоохранении»

Евгений Ширшин, старший научный сотрудник физического факультета МГУ, размышлял о трансляции фундаментальных исследований в прикладную практику.

«Здесь ключевую роль играют представители индустрии, заказчики. В МГУ в последнее время были созданы научно-образовательные школы, где соединяются разные факультеты и проводятся междисциплинарные исследования. В нашем случае это медицинская диагностика на физфаке. Такие объединения должны стимулировать заказчиков приходить за идеями к нам», — делится физик.

Отдельно Евгений Ширшин рассказал о трансляции фундаментальных исследований в области физики в здравоохранение на примере фотоники: «Фотоника — все, что делается при помощи света. С помощью света можно извлекать свойства молекул. Однако свет неглубоко проникает в ткани. Но на основе света работают, например, пульсометры в фитнесс-трекерах или пульсоксиметры. Кровь красная, так как гемоглобин поглощает свет именно в этом спектре. Гемоглобин может связывать кислород, а может нет. Сопоставляя, в какой момент происходит поглощение света и кислорода, устройства считывают данные. Также во всех областях хирургии появляются способы интероперационной диагностики. Например, камни в почках дробятся с помощью лазерного излучения через эндоскоп. В реальном времени нужно поймать момент, когда надо отключить лазер, чтобы не прожечь ткани. Тут также помогает светочувствительное оборудование.

Директор департамента науки и информационного развития Министерства здравоохранения России Игорь Коробко рассказал, что наука и технологии — ключевой драйвер развития на сегодняшний день. В пандемию COVID-19 в отечественной медицине активно применялся подход R&D (исследования и разработки). Тогда удалось в кратчайшие сроки разработать и внедрить вакцинные препараты и диагностические тест-системы. Однако очень тратились административные ресурсы.