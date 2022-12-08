Ученые: слуховые аппараты снижают риск развития слабоумия

Метаанализ, включающий более 100 тыс участников, обнаружил значительную связь между использованием слуховых аппаратов и снижением риска развития деменции. Возможно, использование слуховых аппаратов может каким-то образом замедлить прогрессирование когнитивного снижения.

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Гипотеза "общей причины", утверждает, что потеря слуха и снижение когнитивных способностей являются результатом общих нейродегенеративных процессов. Это означает, что при прогрессировании патологического процесса, вызывающего деменцию, одновременно происходит снижение когнитивных способностей и ухудшение слуха.

Если гипотеза общей причины верна, то лечение потери слуха с помощью механических аппаратов не должно влиять на скорость снижения когнитивных способностей. Однако в последние несколько лет исследователи наблюдают обратное.

Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, представляет собой систематический обзор и мета-анализ 31 недавнего исследования, посвященного использованию слуховых аппаратов в связи со снижением когнитивных способностей.

Результаты показали, что использование слуховых аппаратов может быть связано с 19% снижением развития слабоумия. В краткосрочной перспективе использование слуховых аппаратов даже привело к улучшению результатов когнитивных тестов на 3%.

И хоть ученые и выдвинули несколько причин такого явления, они не до конца уверены в их достоверности – требуются дальнейшие исследования.