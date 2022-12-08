Ученые выяснили, что фастфуд ухудшает работу мозга на 28%

При частом употреблении сверхобработанной пищи риск торможения когнитивных процессов повышается.
Американские ученые выяснили, что данный тип продуктов особенно опасен для людей среднего возраста. Об этом пишет издание News-Medical.
Исследование проводилось на добровольцах в возрасте 35-74 лет. За ними велось наблюдение на протяжении 8 лет. Эксперты фиксировали частоту употребления испытуемыми вредной еды, а также измеряли уровень их когнитивных способностей.
Ученым удалось установить, что у группы участников, которая чаще употребляла фастфуд, риск быстрого снижения мыслительных процессов повышался на 28%. Также страдала исполнительная функция мозга.
Дело в том, что сверхобработанные продукты содержат в себе избыток крахмала, жиров, сахара и масел, которые вредны не только для сосудов, но и для высшей нервной деятельности.